Кудрявцева выставила животик торчком, надев платье с прорезью на талии

Лера Кудрявцева не скрывает: она может позволить себе съесть чипсы, перекусить фастфудом, а дома сварить целую кастрюлю борща или пельменей. Но любимый продукт теледивы - это хлеб. Даже макароны светская львица готова есть вприкуску с выпечкой. И надо сказать, на фигуре 51-летней Леры это никак не отражается. Выглядит она просто восхитительно.

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Конечно, некоторые изменения в объемах с возрастом произошли и у нее, но они настолько незначительные, что рассмотреть какие-то несовершенства можно разве что под микроскопом. Что, видимо, и сделали поклонники Кудрявцевой.