Кудрявцева выставила животик торчком, надев платье с прорезью на талии

Лера Кудрявцева не скрывает: она может позволить себе съесть чипсы, перекусить фастфудом, а дома сварить целую кастрюлю борща или пельменей. Но любимый продукт теледивы - это хлеб. Даже макароны светская львица готова есть вприкуску с выпечкой. И надо сказать, на фигуре 51-летней Леры это никак не отражается. Выглядит она просто восхитительно.
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Конечно, некоторые изменения в объемах с возрастом произошли и у нее, но они настолько незначительные, что рассмотреть какие-то несовершенства можно разве что под микроскопом. Что, видимо, и сделали поклонники Кудрявцевой.
Лера Кудрявцева в белом платье с прорезью на талии выставила свой животик торчком.
«И у вас есть животик? Я сразу успокоилась», «Выглядит шикарно! Пузико просто милейшее», «Ну хоть что-то появилось», «Животик такой торчит, здорово!», «Ладно хоть беременность не приписали», - шутят фолловеры.