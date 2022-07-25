Кудрявцева рассказала о серии неудач, которые ее постигли после побега из России

Лера Кудрявцева решила сбежать в отпуск с дочкой и мужем, взяв курс на Болгарию. Однако во время поездки ее преследовала целая серия неудач.

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Телеведущая открыто рассказала о них своим подписчиками в соцсетях. Сам путь на курорт оказался неимоверно трудным: лететь пришлось через Стамбул, в аэропорту которого ей пришлось заночевать вместе с маленькой дочкой. Затем были перелет и длительная дорога далеко не в один час до отеля.

По приезде в гостиницу, которая казалась светом в конце тоннеля, она сдала тест и узнала, что больна коронавирусом. В итоге большую часть отпуска Лере Кудрявцевой пришлось провести в номере, когда же новый тест дал отрицательный результат, один из ее близких угодил в историю с мордобоем в Болгарии. Правда, кто это был и при каких обстоятельствах он попал в историю, телезвезда рассказывать не стала.