Кудрявцева после трагической смерти Шатунова оказалась в Армении

Для Леры Кудрявцевой группа «Ласковый май» — нечто большее, чем просто любимый музыкальный коллектив. В юности она была ярой поклонницей коллектива, с членами которого сдружилась.

Позже вышла замуж за Сергея Ленюка, барабанщика «Ласкового мая», с Юрием Шатуновым поддерживала дружеское общение все это время. А потому его трагическая смерть стала настоящим ударом для ведущей.

Потрясенная Кудрявцева не могла поверить в случившееся, ведь Юрий Шатунов был так молод и полон сил, а потом улетела в Ереван искать успокоение.

«Говорите чаще «люблю» своим родителям, детям, любимым. Это так просто. И так важно. И так нужно», — написала ведущая в своих соцсетях из Армении.

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