Кудрявцева получила необычный подарок от Шуфутинского 3 сентября: как в песне (видео)

Третье сентября из-за популярной песни уже давно называют «Шуфутинским днем». Как известно, именно на третий день осени он «переворачивает календарь», а на улице начинают «гореть костры рябин» (если верить стихам в композиции).

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Мемов в этот день в Сети гуляет немало – шутники упражняются в остроумии наперебой. А вот сам Михаил Шуфутинский решил обойтись без шуток и вполне серьезно подарил ведущей Лере Кудрявцевой календарь на память об их совместной работе.