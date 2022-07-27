Кудрявцева покрыла голову платком и сделала заявление о том, что ей нужно закончить

Лера Кудрявцева пожаловалась, что в последнее время ей фатально не везет. Отправившись в отпуск в Болгарию вместе с семьей, она заболела коронавирусом.

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В итоге почти весь отдых она провела в номере отеля. А потом кто-то из близких ведущей попал в драку, правда, кто это мог быть, знаменитость не стала рассказывать.

В настоящий момент Лера Кудрявцева делает загадочные послания в своих соцсетях, рассказывая о своем подавленном состоянии.

Ведущая поведала, что сейчас у нее наступили такие дни, когда все идет не так, будто судьба испытывает ее на прочность. Звезда уже чувствует, что чаша ее терпения переполнилась и вскоре она может пойти все рушить на своем пути.

По мнению Кудрявцевой, виноват в этом незавершенный гештальт.

«Я, конечно, грешу на корону, она фигачит по всей нервной системе, но в ряду с этим есть незакрытый гештальт. Вроде понимаешь, что давно надо закрыть, но нет. И вот это «нет» просто вышибает из колеи», — написала Лера в соцсетях.

Она также опубликовала свое селфи с грустным выражением лица и головой, покрытой платком.