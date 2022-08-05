Кудрявцева о любви с хоккеистом, который моложе на 17 лет: «Захотел со старушкой»

Лера Кудрявцева не скрывает, что ее роман с молодым хоккеистом Игорем Макаровым развивался стремительно. Влюбленные буквально не вылезали из спальни, настолько их захватила страсть.
Правда потом, пыл влюбленных малость подутих. Став жить под одной крышей, парочка с годами позабыла о романтике. К тому же, Лера подарила мужу дочку Машу, исполнив его заветную мечту. Спортсмен всегда хотел, чтобы у него была дочь. В беседе с поклонниками теледива призналась, что не стесняется своей разницы в возрасте с мужем.
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«Он захотел переспать со старушкой, а я с молодым. И что-то затянуло», - шутила Кудрявцева, делясь подробностями своего супружества с Игорем.
Ну а когда они устают друг от друга, Игорь Макаров может уйти в свой флигель, оставив жену одну в доме. По словам Леры, у них в коттедже достаточно комнат, чтобы уединиться и отдохнуть с книгой, посмотреть фильм или полежать в ванной, не стесняя при этом свою вторую половинку.