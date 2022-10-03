Кудрявцева надела камуфляжный наряд и поехала в сторону Джанкоя: «Страшно!»

Ведущая Лера Кудрявцева недавно заявила, что если стране понадобится, она не будет уклоняться от мобилизации. Ее старший сын Жан сказал то же самое.

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Вместе с тем ведущая не скрывает своей тревоги за происходящее в мире. Она признается, что уже давно страдает бессонницей и повышенной тревожностью.