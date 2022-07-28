«Кудряшов на сцене пел под фонограмму Шатунова»: мать Кузнецова — о концертах «Ласкового мая»

Как отметила Кузнецова, фанаты сразу все поняли. «Мне моя подруга звонит из Хабаровска и кричит в трубку: «Валя, здесь выступает совсем не Шатунов». Вот так было. Кудряшов зато привез оттуда мешок денег», — заметила Кузнецова.

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Напомним, что Аркадий Кудряшов — российский музыкальный менеджер. Директор и продюсер певца Юрия Шатунова, администратор групп «Мираж» и «Ласковый май».

В октябре 1991 года он разорвал контракт со студией «Ласковый май». Аркадий стал единственным музыкальным менеджером Шатунова. Разин болезненно воспринял разрыв, начались длительные судебные тяжбы.