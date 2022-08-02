Куда же султан Сулейман волосы свои девал? Халит Эргенч поразил седым «мхом» на голове

Халит Эргенч в свои 52 года полностью поседел. От былого султана Сулеймана осталась только борода. Внешне актер из турецкого сериала «Великолепный век» резко сдал, поклонники недоумевают: «куда девалась былая косая сажень в плечах?».

Так, рядом с красавицей-женой Бергюзар Корель актер выглядит хотя и презентабельно, но, увы, совсем не молодо. И в первую очередь из-за седины. К тому же, у султана Сулеймана открылся лоб, волосы остались только частично на затылке, что добавляет актеру зрелости и возраста.

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