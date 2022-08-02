Куда же султан Сулейман волосы свои девал? Халит Эргенч поразил седым «мхом» на голове

Халит Эргенч в свои 52 года полностью поседел. От былого султана Сулеймана осталась только борода. Внешне актер из турецкого сериала «Великолепный век» резко сдал, поклонники недоумевают: «куда девалась былая косая сажень в плечах?».
Так, рядом с красавицей-женой Бергюзар Корель актер выглядит хотя и презентабельно, но, увы, совсем не молодо. И в первую очередь из-за седины. К тому же, у султана Сулеймана открылся лоб, волосы остались только частично на затылке, что добавляет актеру зрелости и возраста.
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Халит Эргенч и Бергюзар Корель на пляже в Турции. Фото: личный архив
Халит Эргенч ошеломил поклонников постаревшим видом, позировав с женой на пляже в Турции. Поклонники тут же пошутили, что с тремя детьми седых волос у актера прибавилось. Вместе с Бергюзар Корель Халит воспитывает сыновей Али и Хана, а также дочку Лейлу.
«Откуда седой мох на голове??», «От былого султана Сулеймана не осталось и следа», «Хюррем бы полюбила такого султана?», «Какой был красавец, плечистый, стройный! А тут как-то оплыл», «Сдал Сулейман!» — написали фолловеры.