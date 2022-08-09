Куда в итоге делись украденные у вдовы Градского 100 миллионов рублей

Один из подозреваемых задержан.
Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Global Look Press

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Global Look Press

Новость об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко наделала много шума в Сети. В начале этого года у женщины забрали 100 миллионов рублей!

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Одного из подозреваемых полиции удалось задержать, мужчина находится под арестом. Он говорит, что деньги забрали его подельники, где они сейчас находятся - он якобы не знает.

Миллионы в итоге так и не нашли. Зацепки у полиции есть. Но прессе не сообщают, чтобы не спугнуть преступников.

Сама же Коташенко сейчас борется за оставшееся наследство, на которое также претендуют вторая жена Градского, его старшие дети Даниил и Мария, двоюродная сестра Наталья.

Никакого завещания артист не оставил.

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