Куда в итоге делись украденные у вдовы Градского 100 миллионов рублей

Новость об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко наделала много шума в Сети. В начале этого года у женщины забрали 100 миллионов рублей!
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Одного из подозреваемых полиции удалось задержать, мужчина находится под арестом. Он говорит, что деньги забрали его подельники, где они сейчас находятся - он якобы не знает.
Миллионы в итоге так и не нашли. Зацепки у полиции есть. Но прессе не сообщают, чтобы не спугнуть преступников.
Сама же Коташенко сейчас борется за оставшееся наследство, на которое также претендуют вторая жена Градского, его старшие дети Даниил и Мария, двоюродная сестра Наталья.
Никакого завещания артист не оставил.