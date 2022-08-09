Куда в итоге делись украденные у вдовы Градского 100 миллионов рублей

Новость об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко наделала много шума в Сети. В начале этого года у женщины забрали 100 миллионов рублей!

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Одного из подозреваемых полиции удалось задержать, мужчина находится под арестом. Он говорит, что деньги забрали его подельники, где они сейчас находятся - он якобы не знает.