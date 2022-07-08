Куда «ушла» квартира Пугачевой у Кремля, которую она пыталась сдать в аренду

Экс-депутат Роман Худяков заинтересовал журналистов КП своим заявлением о том, что Максим Галкин переводит свои российские активы на жену.

В итоге они выяснили, что квартира комика в 103 квадрата в Новых Черемушках по-прежнему принадлежит ему, и в ней он даже прописан.

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Судьбу замка им так и не удалось узнать, потому что он, по сути, не имеет ни номера дома, ни улицы, кадастровый номер не находится.

А вот пятикомнатная квартира в 170 квадратов Аллы Пугачевой на Тверской в пяти минутах ходьбы от Кремля, которую она считала своим «местом силы» в настоящий момент не принадлежит ни Максиму Галкину, ни самой Примадонне.

Алла Пугачева покинула квартиру, когда вышла замуж за Филиппа Киркорова еще в 90-е годы. Числилась она на двух хозяйках – народной артистке и ее дочке Кристине Орбакайте. В 2010 году жена Максима Галкина даже пыталась на ней заработать – дала объявление о сдаче в аренду за 220 тысяч рублей в месяц, но когда это стало известно СМИ, быстро удалила сообщение со специализированного сайта.

Сейчас выяснилось, что в 2014 году она передала свою половину квартиры в собственность старше дочке. Теперь квартира «ушла» полностью в руки Кристины Орбакайте.

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