Куда пропала звезда «Ольги» Яна Троянова

Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова полностью пропала с радаров. Поклонники говорили, что в последний раз она жаловалась, что ей «противно все происходящее в нашей стране». Больше никаких вестей от нее не было.

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В новых проектах Троянова не задействована, на светские мероприятия не ходит. В соцсетях тоже тишина. Известно, что она тяжело переболела коронавирусом.