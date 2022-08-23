Куда пропала Ольга Бузова: раскрыт секрет двухдневного исчезновения звезды

В этом году звездам, как и «простым смертным», пришлось выбирать российские курорты для отпуска. Ольга Бузова, которая привыкла восстанавливать силы, как правило, на заграничных курортах, этим летом обратила внимание на отечественные: фанаты пристально следили за ее перемещениями.

А в какой-то момент «поющая ведущая» исчезла с радаров! Это вызвало беспокойство поклонников. Впрочем, ничего опасного с Ольгой не произошло. Ее пиар-директор Антон Богославский раскрыл секрет исчезновения звезды: Бузова отдыхала в Сочи.

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