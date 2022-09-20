Куда пропал Семен Слепаков

Где сейчас живет юморист.
Семен Слепаков в Comedy Club

Семен Слепаков в Comedy Club

Бывший резидент Comedy Club Семен Слепаков давно не показывался на публике в Москве. В начале этого года шоумен улетел в Израиль и больше в Россию не возвращался.

Много месяцев юморист даже ничего не писал в соцсетях, но на этой неделе опубликовал драматичный стих.

Поклонники просили Слепакова высказать свою позицию по поводу сложившей ситуации в мире. Многие твердили, что шоумен «тайно» сбежал из России, а теперь отсиживается за границей.

Семен в штыки отреагировал на предположения пользователей Сети.

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«Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал...» — съязвил он.

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