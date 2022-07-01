Куда пропал и чем занимается сейчас звезда «Гардемаринов» Владимир Шевельков

Владимир Шевельков проснулся знаменитым после выхода фильма «Гардемарины, вперед!». А картина «Сердца трех» превратила его в мечту всех женщин и звезду общероссийского масштаба.

На улицах артисту прохода не давали, все хотели с ним сфотографироваться, получить автограф. Предложений от режиссеров тоже было огромное количество, впереди вырисовывались радужные перспективы для развития карьеры.

Но такая жизнь оказалась Шевелькову не по душе, ему не нравилось внимание публики, актер намеренно отказался от славы и ушел из профессии. Первое время работал обычным барменом, потом стал развивать рекламный бизнес, в котором преуспел. В настоящий момент у него несколько агентств, он снимает ролики, музыкальные клипы, кинофильмы и сериалы и вполне доволен своей непубличной жизнью.

Он женат на бывшей фотомодели, воспитывает двух детей — дочку и сына.

Источник: КП.