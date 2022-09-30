Куда пропал Дмитрий Нагиев

Поклонники обеспокоены тем, что Дмитрий Нагиев пропал со всех радаров. Шоумена заменили на многих площадках. Так, вокальный проект «Голос 60+» теперь ведет Лариса Гузеева. Сам телеведущий не так давно вышел на связь с подписчиками, дав понять, что страну он не покидал и вообще сидит дома.

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Ситуацию прояснила близкая знакомая шоумена, рассказав, чем сейчас занимается Дмитрий Нагиев. Оказывается, он задействован в каких-то своих проектах.