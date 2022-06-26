«Куда мы только не звонили»: директору отказали с местом на кладбище для Шатунова

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что когда встал вопрос с местом для захоронения певца на Троекуровском кладбище в Москве, возникли неожиданные сложности. Из-за того, что у артиста не было званий, никто не захотел помочь с организацией.

«Куда мы только не звонили, никто не помог с местом на кладбище. У Юры же не было званий», — объясняет Кудряшов.

По этой причине нужно было срочно покупать место, за которое попросили ни много ни мало 3 миллиона 700 тысяч рублей. Собрать огромную сумму за короткий промежуток времени помогли друзья Шатунова.

«Мир не без добрых людей», — цитирует Кудряшова «Комсомолка».

Отметим, что гроб для бывшего солиста «Ласкового мая» также обошелся в круглую сумму. Он имеет напыление из драгоценных металлов и выполнен на заказ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».