Куда муж смотрит: Дарья Пынзарь в леопардовом бикини раздвинула ноги на турецком пляже

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» отдыхает на море.
Дарья Пынзарь

Дарья Пынзарь. Фото: соцсети

Звезда «Дома-2» и его экс-ведущая Дарья Пынзарь перебралась в Турцию, судя по всему, насовсем. Раньше ей приходилось часто летать в Москву, но в последнее время в столице России ее не видно уже давно. Зато на берегу Средиземного моря она – частый гость.

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Накануне Пынзарь снова отправилась отдыхать на пляж. Нарядившись в леопардовое бикини, Дарья стала позировать для фото в свой микроблог. Усевшись на песочек, красотка раздвинула ноги, сверкнув интимным. Но подписчики остались довольны.

«Шикарно, Дарья!», «Красота», «Ай да Дарья», - комментируют подписчики кадр.

Дарья Пынзарь. Фото: соцсети

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