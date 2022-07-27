«Куда это вы без меня?»: Галкин предъявил претензию удаляющейся от него Пугачевой с детьми

Шоумен Максим Галкин поделился в микроблоге видео, которым запечатлел, как его семья отправилась на прогулку по Юрмале.
В кадре Алла Пугачева, утеплившись в черный кардиган, шагает по улице в сопровождении детей Гарри и Лизы. Максим Галкин снял их со спины.
Телеведущий за кадром выразил недовольство тем, что семейство не ждет своего отца.
«А куда это вы без меня?» — возмущенно выкрикнул вслед жене и детям Максим Галкин.
«А мы думали, ты с нами. Ты куда-то отстал», — ответила ему Алла Борисовна
Примадонна замедлила шаг и обернулась. То же самое сделали и идущие рядом с ней Гарри и Лиза.
«Пошел!» — довольно произнес Галкин.
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Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с Гарри и Лизой уже несколько месяцев не были в России. По некоторым данным, семейство, которое сейчас находится в Юрмале, планирует эмигрировать в США.