«Куда это вы без меня?»: Галкин предъявил претензию удаляющейся от него Пугачевой с детьми

Шоумен Максим Галкин поделился в микроблоге видео, которым запечатлел, как его семья отправилась на прогулку по Юрмале.

В кадре Алла Пугачева, утеплившись в черный кардиган, шагает по улице в сопровождении детей Гарри и Лизы. Максим Галкин снял их со спины.

Телеведущий за кадром выразил недовольство тем, что семейство не ждет своего отца.

«А куда это вы без меня?» — возмущенно выкрикнул вслед жене и детям Максим Галкин. «А мы думали, ты с нами. Ты куда-то отстал», — ответила ему Алла Борисовна

Примадонна замедлила шаг и обернулась. То же самое сделали и идущие рядом с ней Гарри и Лиза.