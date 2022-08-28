«Куда деваться? Денежка-то нужна»: известный блогер раскритиковал возвращение Меладзе

Возвращение Валерия Меладзе в Москву не осталось без внимания Лены Миро. Блогер, известная своими хлесткими выражениями, уничижительно прошлась по медийной персоне. Она сделала вывод, что артист вернулся, «поджав хвост».

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Отметим, что Валерий Меладзе за последние месяцы не раз позволял себе крайне противоречивые заявления о происходящем в мире. Одно время он даже намеревался уйти из шоу-бизнеса. Однако накануне артист нежданно-негаданно дал концерт в одном из столичных диско-клубов.