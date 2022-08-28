«Куда деваться? Денежка-то нужна»: известный блогер раскритиковал возвращение Меладзе

Возвращение Валерия Меладзе в Москву не осталось без внимания Лены Миро. Блогер, известная своими хлесткими выражениями, уничижительно прошлась по медийной персоне. Она сделала вывод, что артист вернулся, «поджав хвост».
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Отметим, что Валерий Меладзе за последние месяцы не раз позволял себе крайне противоречивые заявления о происходящем в мире. Одно время он даже намеревался уйти из шоу-бизнеса. Однако накануне артист нежданно-негаданно дал концерт в одном из столичных диско-клубов.
«Говорить, что у Меладзе есть накопления — да, наверное, кое-что есть, но до конца жизни их явно не хватит. Значит, нужно работать и зарабатывать. А делать они это могут только в России. Вот и потянулись обратно», — считает Миро.
«Смотреть на это нужно с известной долей юмора. Вот убегают, закрываются и все такое. А потом, уже тихонечко, без лишнего шума, возвращаются, поджав хвост. Поют, танцуют, стараются. А куда деваться? Денежка-то нужна», — подытожила акула пера на сайте lena-miro.ru.
Заметим, что на днях в Россию вернулась певица Алла Пугачева. Она заявила, что ее дети Лиза и Гарри Галкины пойдут в третий класс в родной стране.