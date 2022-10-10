«Куцые волосы под каре, щечки с румянцем»: как сейчас 73-летняя Пугачева выглядит в Израиле

Алла Пугачева привезла 9-летних двойняшек Гарри и Лизу в Израиль. Поговаривают, что на родину она приезжала только для того, чтобы выставить подмосковный замок в деревне Грязь на продажу, а также забрать документы детей из школы. Похоже, что доучиваться двойняшки будут за границей.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Примадонна дала понять, что в Израиле она чувствует себя счастливой. Ее муж шоумен Максим Галкин* так и не приехал на родину. После месяца разлуки супруги вновь воссоединились.

Поклонники могли наблюдать, как похорошевшая Алла Пугачева прогуливается по набережной. Певица улыбалась прохожим, приветствуя израильтян.

«Улыбка до ушей!», «Счастливая! Молодец», «Куцые волосы под каре, щечки с румянцем», «Вся так и светится», — писали фолловеры.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента