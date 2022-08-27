Кучера в гневе: «Съемочная группа не имеет отношения к людям, которые уехали из России. Тут нужно разделять»

Актер Оскар Кучера против запрета показывать в России фильмы с участием уехавших из России звезд. Телеведущий считает, что от такого решения пострадают ни в чем не повинные люди.

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Он заметил, что в создании того или иного фильма участвуют десятки специалистов, поэтому запрет на показ некоторых лент негативно скажется на них. Каждый из участников выкладывается в процессе на все сто, поэтому будет обидно потратить столько сил впустую, подчеркнул актер.

«Я не думаю, что нужно наказывать продюсеров, которые сняли фильм и потратили деньги, — высказался артист. — Да и вообще всю съемочную группу, которая не имеет отношения к тем людям, которые уехали из России и на фоне этого высказываются плохо о нашей стране. Тут нужно разделять»

Ранее Оскар Кучера набросился на Шукшину. Актер сделал вывод, что у коллеги не все в порядке с головой, раз она агитирует поклонников писать доносы.

Источник: iReactor.