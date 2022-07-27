Кучера объяснил, почему «Руки Вверх!» запретили въезд в Эстонию на пять лет

Ранее лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков говорил, что не понимает решения властей Эстонии. По его словам, «Руки Вверх!» не планировали выступать в ближайшие годы в этой стране.

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Добавим, что «Руки Вверх!» — одна из самых популярных поп-команд в стране. Не так давно в «Лужниках» группа собрала полный стадион, что сегодня удается единицам.