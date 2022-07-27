Кучера объяснил, почему «Руки Вверх!» запретили въезд в Эстонию на пять лет

Актер и телеведущий Оскар Кучера в «Телеграме» отреагировал на новости, что Эстония ввела пятилетний запрет на выступления в стране российской группы «Руки Вверх!».
«То есть, как я понимаю, наши эстонские «друзья» считают, что через пять лет мы снова станем дружить? Вряд ли. Думаю, раньше».
Ранее лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков говорил, что не понимает решения властей Эстонии. По его словам, «Руки Вверх!» не планировали выступать в ближайшие годы в этой стране.
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Добавим, что «Руки Вверх!» — одна из самых популярных поп-команд в стране. Не так давно в «Лужниках» группа собрала полный стадион, что сегодня удается единицам.