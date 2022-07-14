Кучера обозначил уголовный срок, который светит Галкину в России

Ранее в СМИ прошла информация, что на Максима Галкина заведено уголовное дело. Позже стало известно, что это не соответствует действительности.

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Добавим, что Максим Галкин за последние месяцы сделал ряд противоречивых заявлений. Он уехал из страны в Израиль, а затем вместе с семьей перебрался в латвийскую Юрмалу.