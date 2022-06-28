«Куча внутренних сомнений и колебаний»: Василиса Володина – про Дмитрия Нагиева

Бывшая ведущая шоу «Давай поженимся» Василиса Володина дала характеристику Дмитрию Нагиеву у себя в микроблоге. Астролог посмотрела расположение планет в его карте и нашла много интересного про него.

«Дмитрий Нагиев — не самый обычный Овен. Все, что стереотипно считается овновским (напор, смелость, мужественный образ и бицепсы наружу), у него внешнее. Да еще оппозиция Меркурия к Урану и Плутону — умение ввернуть резкое словцо, сознательно держать собеседника в напряжении помогает образу сексуального нахала», — охарактеризовала Володина Нагиева.

Под этим внешним у Нагиева скрывается очень много «серьезности и властности». Также не чужд ему творческий вкус и «куча внутренних сомнений и колебаний», добавила Володина.