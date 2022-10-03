Куценко о беременности Орловой: «Я люблю тебя, извини, что не от меня»

Известный актер Гоша Куценко пошутил над беременностью 45-летней певицы Ольги Орловой. Артист сделал заявление в шоу НТВ «Ты не поверишь!».

«Олька, извини, что не от меня, я люблю тебя! Рад, что ты нашла свою половинку», — отметил он.

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Орлова объявила о своей беременности на минувшей неделе. Певица заявила, что уже знает пол малыша, но поклонникам об этом пока не рассказывает.

У Орловой также есть сын Артем от первого брака с Александром Кармановым. Парню сейчас 21 год.