«Кто я, ты сказал?»: Собчак поделилась умилительным видео с сыном Платоном с отдыха в Турции

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении и зарекомендовала себя как журналистка, которая всегда находится в центре событий.

Она также часто проводит время на светских раутах, следит за модой и выходит в свет с мужем Константином Богомоловым.