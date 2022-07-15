«Кто я, ты сказал?»: Собчак поделилась умилительным видео с сыном Платоном с отдыха в Турции

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении и зарекомендовала себя как журналистка, которая всегда находится в центре событий.
Она также часто проводит время на светских раутах, следит за модой и выходит в свет с мужем Константином Богомоловым.
Однако недавно Ксения устроила себе отпуск. Вслед за Ксенией Бородиной она улетела отдыхать в Турцию. Там телеведущая проводит время не только с мужем и сыном Платоном, но и падчерицей Анной. Накануне она поделилась кадрами, на которых красовалась на шезлонге в бикини.
А теперь Собчак решила похвастаться тем, какие перлы выдает ее наследник. На отдыхе блондинка ходит в белом купальнике и кепке с надписью. Неожиданно сын назвал ее волком.
«Кто я, ты сказал?» — уточнила она
«Волк! Вот, не видишь?» — пояснил мальчик, показывая на надпись на кепке.
«Написано? Поэтому я волк? Ну согласна», — резюмировала звезда.
«Это очень смешно. Платон: «Мама, а почему ты — волк». Даже не поняла что он кепку прочитал», — написала Ксения.
Поклонники восхитились тем, как вырос сын телеведущей. Многие отметили, что он похож на папу.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Какой он лапочка», «Какой он у вас хорошенький», «Похож на Анатолия Собчака. Прям магия», «Прям в папуку весь», «Какие милые кадры», «Ксения, обожаю вас за естественность и постоянство», «Приятно на маму с сыном смотреть», — прокомментировали пост подписчики.