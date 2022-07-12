«Кто-то воспользовался ее состоянием»: Миркурбанов – о том, почему Захарова скандалит с Варшавером

Дочь Марка Захарова Александра после его смерти погрязла в бесконечных судебных тяжбах и спорах с директором театра «Ленком» Марком Варшавером.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Актриса через суд пытается получить авторские права на спектакли своего отца. И упрекает директора в том, что он взял не только административную, но и творческую инициативу.

Один из ведущих артистов «Ленкома» Игорь Миркурбанов не исключает, что на актрису кто-то оказывает давление со стороны, ведь раньше в театре была отличная атмосфера и ничего подобного со стороны Александры Захаровой не наблюдалось.

«Возможно ею манипулируют люди, которые преследуют свои интересы. Кто-то воспользовался ее нестабильным состоянием, ее болью, вызванным потерей отца, и расшатывает, масштабирует в ее воображении предательство, измены, интриги», - сказал он 5-tv.ru.

Смотрите также: