«Кто-то верит, но умные люди все понимают»: неожиданная реакция шоубиза на отношения Бабкиной с молодым мужем

Надежда Бабкина почти два десятка лет счастлива в отношениях с певцом Евгением Гором, который младше ее на 30 лет. Артистка не раз говорила, что идти под венец она не готова, однако их все равно считают семейной парой.
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Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что у возлюбленных есть тайна. С высокой долей вероятности он предположил, что между Гором и Бабкиной нет никаких романтических отношений.
«Оставьте Бабкиной бабкино! Чем она вам не угодила? Молодой муж? Да уж… Может, кто и верит, что Женя Гор – муж Бабкиной, но умные-то люди все понимают, правда?» — поинтересовался журналист.
Ранее Евгений Гор один улетел на Бали, чем породил волну слухов о расставании, но Бабкина опровергла слухи. Певица заявила, что ее возлюбленный отправился по делам, а гостевой брак устраивает их обоих.
Источник: prozvezd.