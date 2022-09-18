«Кто-то верит, но умные люди все понимают»: неожиданная реакция шоубиза на отношения Бабкиной с молодым мужем

Надежда Бабкина почти два десятка лет счастлива в отношениях с певцом Евгением Гором, который младше ее на 30 лет. Артистка не раз говорила, что идти под венец она не готова, однако их все равно считают семейной парой.

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Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что у возлюбленных есть тайна. С высокой долей вероятности он предположил, что между Гором и Бабкиной нет никаких романтических отношений.