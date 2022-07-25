«Кто украл идею?»: Кушанашвили набросился на Михалкова с претензиями

«Кто украл идею и глазом не моргнул? У него программа строится на этом же анекдоте», — заявил Кушанашвили.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

При этом, стоит отметить, Кушанашили заявил, что такой поворот событий ему льстит.