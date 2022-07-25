«Кто украл идею?»: Кушанашвили набросился на Михалкова с претензиями

При этом журналист отметил, что это ему льстит.
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Отар Кушанашвили набросился на Никиту Михалкова с претензиями. Журналист заявил, что режиссер украл его идею.

Дело в том, что один из своих выпусков YouTube-шоу «Каково?!» Кушанашвили построил на основе анекдота про медведя. Спустя время Михалков представил эпизод своей программы «БесогонТВ», построенный также на основе этой шутки.

Никита Михалков. Фото: Global Look Press

«Кто украл идею и глазом не моргнул? У него программа строится на этом же анекдоте», — заявил Кушанашвили.

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При этом, стоит отметить, Кушанашили заявил, что такой поворот событий ему льстит.  

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