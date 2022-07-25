«Кто украл идею?»: Кушанашвили набросился на Михалкова с претензиями

Отар Кушанашвили набросился на Никиту Михалкова с претензиями. Журналист заявил, что режиссер украл его идею.
Дело в том, что один из своих выпусков YouTube-шоу «Каково?!» Кушанашвили построил на основе анекдота про медведя. Спустя время Михалков представил эпизод своей программы «БесогонТВ», построенный также на основе этой шутки.
Никита Михалков. Фото: Global Look Press
«Кто украл идею и глазом не моргнул? У него программа строится на этом же анекдоте», — заявил Кушанашвили.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
При этом, стоит отметить, Кушанашили заявил, что такой поворот событий ему льстит.