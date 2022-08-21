Кто тот единственный, от кого королева Елизавета II терпит приказы

Королева Великобритании Елизавета II отличается довольно своенравным характером, не желая терпеть приказы ни от кого. Даже когда жив был принц Филипп, монаршая особа частенько давала ему понять, кто на самом деле в их семье главный.

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Особенно Елизавета не выносит, когда она за рулем, а кто-то рядом на пассажирском сиденье пытается ею руководить, раздавая ценные указания. По своему имению королева, к слову, периодически передвигается без водителя на своих авто. В ее автопарке значатся машины: Range Rover, Land Rover и Jaguar.

И единственный голос, который она беспрекословно слушает – это GPS-навигатор. Королева поставила во все свои авто систему именно с женским голосом, чьи указания ей слышать более комфортно.