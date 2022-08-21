Кто такая Дарья Дугина, автомобиль которой взорвался в Подмосковье

В районе поселка Большие Вяземы Московской области в ночь на 21 августа взорвался внедорожник Land Cruiser Prado с водителем. В нем находилась дочь известного общественного деятеля, философа Александра Дугина Дарья Дугина (Платонова). Ей было всего 29 лет.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Дарья является дочкой российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Работала политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец.

Дарья Дугина вела программу с Сергеем Марданом на Радио «Комсомольска правда». Была экспертом на телевизионных шоу. В совершенстве владела французским языком, часто выступала в качестве эксперта по теме французской политики.

Дарья Дугина являлась кандидатом философских наук. Она активно поддерживала российскую сторону в известных событиях. Была включена в санкционные списки Великобритании.

По словам очевидцев, детонация произошла под днищем автомобиля, после чего охваченная пламенем машина вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.

Источник: КП.