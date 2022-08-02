Кто сейчас живет в коттедже, из которого Аршавин выгнал больную жену с детьми

Три года назад Андрей Аршавин расстался со своей второй женой Алисой Казьминой. Футболист выгнал больную супругу из коттеджа вместе с маленькими детьми.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В итоге трехэтажный особняк под Питером сейчас пустует. Соседи 41-летнего спортсмена признаются, что давно не видели Алису в окрестностях, да и Андрея самого не замечали.
«Аршавина тут не было уже пару лет. Но соседом он был хорошим, вежливым. Сейчас в дом приходит только прислуга, которая там прибирается. Газон у него тоже стригут наемные рабочие, они же ухаживают за цветами», — поделились с kp.ru местные жители.