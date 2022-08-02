Кто сейчас живет в коттедже, из которого Аршавин выгнал больную жену с детьми

Три года назад Андрей Аршавин расстался со своей второй женой Алисой Казьминой. Футболист выгнал больную супругу из коттеджа вместе с маленькими детьми.

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В итоге трехэтажный особняк под Питером сейчас пустует. Соседи 41-летнего спортсмена признаются, что давно не видели Алису в окрестностях, да и Андрея самого не замечали.