«Кто принуждал тебя жить в шкафу?»: Кушанашвили назвал Касаткину «юной тварью»

Телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» высказался о признании в нетрадиционной любви теннисистки Дарьи Касаткиной.
«Там фигурирует фигуристка. Касатик забияку Забияко. Вот эта пара, которая гордится, что любит друг друга. Что плохого в любви? Расскажи это людям, снимавшим любовь. Ну они-то светятся земным светом от счастья. Только зачем об этом говорить в интервью».
Как отметил Кушанашвили, только на этой неделе Госдума ужесточила правила пропаганды гомосексуализма. «И вдруг Касаткина призналась, что негоже жить в шкафу. Кто принуждал жить ее в шкафу? Еще и ее брат одобрил поведение сестры. Но он живет на деньги сестры. Я не знаю точки зрения ее родителей. Кто принуждал тебя, юная тварь, жить в шкафу! Но она имеет право жить, как хочет. Но надо быть четким в изложении мыслей», - заметил Кушанашвили.
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Напомним, что Дарья Касаткина совершила несколько дней назад каминг-аут. Она, по слухам, встречается с фигуристкой Натальей Забияко.