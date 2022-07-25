«Кто принуждал тебя жить в шкафу?»: Кушанашвили назвал Касаткину «юной тварью»

Как отметил Кушанашвили, только на этой неделе Госдума ужесточила правила пропаганды гомосексуализма. «И вдруг Касаткина призналась, что негоже жить в шкафу. Кто принуждал жить ее в шкафу? Еще и ее брат одобрил поведение сестры. Но он живет на деньги сестры. Я не знаю точки зрения ее родителей. Кто принуждал тебя, юная тварь, жить в шкафу! Но она имеет право жить, как хочет. Но надо быть четким в изложении мыслей», - заметил Кушанашвили.

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Напомним, что Дарья Касаткина совершила несколько дней назад каминг-аут. Она, по слухам, встречается с фигуристкой Натальей Забияко.