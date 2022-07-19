Кто-то очень близкий: психолог указала любовника Галкина

Максим Галкин женат на Алле Пугачевой уже более 20 лет, а их отношениям и того больше. И это при разнице в возрасте – Примадонна старше пародиста на 27 лет. Недавно журналист Маргарита Симоньян обвинила Галкина в обмане: мол, шоумен – гей, а женился на Алле Борисовне, чтобы добиваться творческих высот.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Вторит Симоньян и известный психолог, блогер Вероника Степанова. Она сделала психологический портрет личности Галкина и не сомневается, что он – гей. И обозначила, кто мог бы быть его любовником.

«Вероятно, кто-то из его съемочной группы, может, какой-то мальчик. Какой-то визажист. Обычно это кто-то, кто близко. Но поскольку у геев семейная жизнь в России не складывается, он посмотрел по сторонам, у этого ничего не получилось, у этого, и решил: «Буду жить уже в семье. А Секса мне и так хватит. Я же не в Европе живу», - рассудила Степанова в своем видеоблоге на YouTube.

Степанова добавила, что женщину постарше Галкин тоже выбрал осознанно: она для него как мамочка. Плюс с ней он в безопасности: она не засудит его, не ограбит, не предаст и не изменит, в отличие от молодого партнера.