«Кто мы были друг для друга»: Влад Валов пообещал рассказать невероятные подробности о Децле в своем фильме

Музыкальный продюсер Влад Валов, он же рэпер Шеff собирается снять художественный фильм о своем творческом пути, в котором коснется и личности Кирилла «Децла» Толмацкого, которого он в свое время раскручивал.

50-летний музыкант пообещал, что в этой картине будут невероятные откровения об их дружбе и сотворчестве.

«Для меня изначально, как для социолога, это был проект – как можно через молодого человека, школьника донести рэп до всех школ страны. Хип-хоп был на подъеме, и мы могли через школьника, на школьном языке дать правильный вектор, куда идти. И песня за песней я видел, как он рос, - рассказывает Валов о юном Толмацком. – К этому моменту я понял, что мы попали в точку и нужно идти дальше вместе с этой огромнейшей аудиторией».

Влад поделился, что договорился с Децлом на написание двух альбомов, а затем парень должен был уйти в свободное плавание, ведь он не хотел быть «искусственным» рэпером. Но эти две пластинки создали новую волну хип-хопа в России и действительно изменили вектор в отечественной музыке.

Шеff признается, что у него были практически родственные отношения с Децлом, о чем он обычно не рассказывает даже в интервью. Но подробно поделится в фильме, который собирается выпустить.

«Люди офигеют. Люди даже представить себе не могут, кто мы были друг для друга. Ну, реально… Это не то, что пришел продюсер: «Здравствуйте, Кирилл…» Нет. Когда я это все покажу, люди офигеют», - сказал Влад Валов в интервью YouTube-каналу Inside Show.

Напомним, популярность юного рэпера Децла пришлась на 1999-2004 годы. Начав заниматься сольным творчеством, он постепенно скатился с музыкального Олимпа. В начале 2019-го артист умер после выступления на вечеринке в Ижевске из-за острой сердечной недостаточности. При этом ранее он говорил в интервью, что собирается инсценировать свою смерть - как раз в возрасте 35 лет.

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