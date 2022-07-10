Кто может получить по 27 тысяч рублей уже 11 июля

Уже 11 июля россияне смогут получить деньги от Пенсионного фонда. Сумма составляет почти 27 тысяч рублей. Правда, рассчитывать на нее могут не все категории граждан.

Сумму выплатят родителям, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно и имеют низкие доходы. Выплаты будут назначены с апреля. Таким образом, семьи, которые успели подать документы в течение недели, с 4 июля, могут получить деньги сразу за четыре месяца: апрель, май, июнь и июль.