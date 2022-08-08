«Кто-то мог и правда по-человечески испугаться»: Соколов объяснил отъезд Пугачевой из России

По словам Соколова, он поддерживает связь с некоторыми из уехавших. При этом он заметил, что некоторые артисты продолжают жить в России. Однако они по-разному относятся к происходящему, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к осени. Пока же она коротает дни и ночи в Латвии, куда приехала из Израиля.