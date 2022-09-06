«Кто купит билет на концерт? Да никто»: план Пугачевой и Галкина Миро назвала глупым

Блогер Лена Миро поделилась в ЖЖ своей точкой зрения на жизнь Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Она призналась, что считала приезд Примадонны в Россию без мужа признаком неминуемого развода, но потом поняла, что не права.

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По мнению акулы пера, Пугачева просто приехала в Россию первой, потом, когда к ее появлению привыкнут, страсти поутихнут, прикатит и муж. Этот план Миро считает глупым.

«Даже если вернувшемуся Галкину никто ничего не скажет, если к нему не будет вопросов, зарабатывать, как прежде, он все равно не сможет. Кто позовет его вести вечеринку? Кто купит билет на концерт? Да никто», - рассудила Миро.