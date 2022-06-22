«Кто ей заплатит так? Никто»: Нетребко получала в России гораздо больше, чем в Европе

Анна Нетребко, сделав свой выбор в пользу Европы, отказалась от львиной части своего дохода, утверждает продюсер Сергей Лавров.

«В Европе Нетребко не получает столько, сколько получала в России. Столько, сколько ей платила „Роснефть“, другие организации в России. Она получала от двухсот до пятисот евро. Кто ей заплатит такие гонорары, от двухсот до пятисот евро, в Европе? Никто и никогда», — сказал Лавров.

В Европейских театрах, по словам эксперта, Анна Нетребко работала на то, чтобы ее имя приобрело мировую известность, а гонорары на самом деле, там платили очень символические. И вот с этим именем Анна Нетребко уже могла создавать свое состояние. Теперь звезда лишилась денежного потока из России.

Источник: 5-tv.ru.

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