«Кто это? 50 лет назад что-то сделали»: Поплавской досталось от пиарщика Бузовой за сравнения певицы с фекалиями

Певица Ольга Бузова запомнилась многим гостям Vk Fest не только своим отвязным костюмом, но и скандальными заявлениями «ниже пояса». О любви артистки к большому пенису теперь знают даже те, кто не был на ее выступлении. И актриса Яна Поплавская осудила исполнительницу, сравнив с фекалиями.

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Ответ последовал от представителя Бузовой, пиар-директора Антона Богославского. Телеграм-каналу «Звездач» менеджер высказал то, что думает.