«Кто его притащил сюда?»: Шахназаров назвал Сердючку безъюморным трансвеститом

По словам журналиста, он не понимает, что «это такое было».
Верка Сердючка

Верка Сердючка. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» высказался о музыканте Андрее Данилко, которого все знают как Верка Сердючка.

«Сердючка — это безъюморной трансвестит. Я вот не понимал никогда, что это такое было, кто это был. Кто его притащил сюда? Они эту коллективную Одессу тащили сюда. Сердючку, Лободу».

Коллега Шахназарова Александр Карлов заметил: «Сердючка — это замечательный персонаж, которого любила вся страна. Он отыгрывал отлично хуторской юмор. Потом он запел».

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Напомним, что Верка Сердючка не раз позволяла себе негативные высказывания о России. Данилко отмечал, что в нашу страну больше не приедет.

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