«Кто его притащил сюда?»: Шахназаров назвал Сердючку безъюморным трансвеститом

Коллега Шахназарова Александр Карлов заметил: «Сердючка — это замечательный персонаж, которого любила вся страна. Он отыгрывал отлично хуторской юмор. Потом он запел».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Верка Сердючка не раз позволяла себе негативные высказывания о России. Данилко отмечал, что в нашу страну больше не приедет.