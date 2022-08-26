«Кто его притащил сюда?»: Шахназаров назвал Сердючку безъюморным трансвеститом

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» высказался о музыканте Андрее Данилко, которого все знают как Верка Сердючка.
«Сердючка — это безъюморной трансвестит. Я вот не понимал никогда, что это такое было, кто это был. Кто его притащил сюда? Они эту коллективную Одессу тащили сюда. Сердючку, Лободу».
Коллега Шахназарова Александр Карлов заметил: «Сердючка — это замечательный персонаж, которого любила вся страна. Он отыгрывал отлично хуторской юмор. Потом он запел».
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Напомним, что Верка Сердючка не раз позволяла себе негативные высказывания о России. Данилко отмечал, что в нашу страну больше не приедет.