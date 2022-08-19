«Ксюша может не трындеть»: Гордон раскрыла обманную схему Собчак с тренингами

Как отметила Гордон, Собчак должна понимать, что ее тоже могут разоблачить. «Смешно разоблачать и на этой же поляне создавать свой тренинг. Это такой прогрев. Я не стала пиариться на этой теме. Есть люди, которым вернули деньги. Так что Ксюша может не трындеть, что это был заказ. Для меня это лохотрон», — заявила Екатерина Гордон.

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Напомним, что не так давно Собчак в соцсетях устроила хейт Блиновской. Она обвинила ее в махинациях на тренингах личностного роста.