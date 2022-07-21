Ксения Собчак в леопардовом купальнике вызвала бурные обсуждения в Сети

Ксения Собчак является известным журналистом. Она уже много лет строит карьеру на телевидении. Блондинка брала интервью у отечественных или зарубежных звезд.

Она также часто появляется на светских раутах и премиях. Особе внимание телеведущая уделяет свои образам. Однако недавно она устроила семейный отдых.