Ксения Собчак в леопардовом купальнике вызвала бурные обсуждения в Сети

Ксения Собчак является известным журналистом. Она уже много лет строит карьеру на телевидении. Блондинка брала интервью у отечественных или зарубежных звезд.
Она также часто появляется на светских раутах и премиях. Особе внимание телеведущая уделяет свои образам. Однако недавно она устроила семейный отдых.
Как и другие селебрити, Ксения приехала в Турцию. Она проводит время на побережье Эгейского моря с Константином Богомоловым. Режиссер взял с собой дочку Анну от прошлых отношений. Телеведущая также привезла сына Платона. Накануне она показала, как играет с наследником.
На этот раз Собчак решила выложить свое фото в купальнике. Она покрасовалась на шезлонге в леопардовом мини-бикини. Если раньше ходили слухи, что телеведущая беременна, то теперь она их развеяла. Блондинка продемонстрировала плоский живот.
Она также отказалась от макияжа и укладки. Примечательно, что сама Ксения не считает себя красавицей, поэтому не боится публиковать фото с неудачными ракурсами.
Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
А вот поклонники стали бурно обсуждать кадр. Многие поразились тому, в какой форме находится 40-летняя телеведущая. Ее осыпали комплиментами.
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«Ого, выглядит странно», «Ну очень стройная», «Без макияжа хороша, но фильтры тут лишние», «И я в 40 лет хочу быть такой худющей», «Красивый ракурс», «Какой животик! Огонь», «Ксюша похорошела при Богомолове», — стали писать подписчики.