Ксения Собчак раскрыла прозвище Константина Богомолова

«Какая прелесть! Собчак называет Богомолова Кот. Так и записан в телефоне. А спалилась, когда скринила пост Канделаки во время кошачьего звонка. Хотела заклятую подружку подколоть и выдала ненароком интимные тайны. Ну и полпроцента оставляем на то, что Собчак действительно звонят коты», - отметили в телеграм-канале.

Ранее Ксения Собчак подколола Тину Канделаки, которая опубликовала новый лук и подписала: «Когда твои луки действуют наповал».

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В ответ Собчак написала: «Да чего скромничать-то. Я бы даже сказала на лесоповал».