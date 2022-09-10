Ксения Собчак раскрыла прозвище Константина Богомолова

Светская львица засветила, как муж указан у нее в телефоне.
Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

В телеграм-канале «НеМалахов» сделали интересное наблюдение. Выяснилось, что телеведущая Ксения Собчак называет своего мужа режиссера Константина Богомолова - Кот. Так во всяком случае он записан у нее в телефоне.

Комментарии Ксении Собчак и Тины Канделаки. Фото: телеграм-канал "НеМалахов"

«Какая прелесть! Собчак называет Богомолова Кот. Так и записан в телефоне. А спалилась, когда скринила пост Канделаки во время кошачьего звонка. Хотела заклятую подружку подколоть и выдала ненароком интимные тайны. Ну и полпроцента оставляем на то, что Собчак действительно звонят коты», - отметили в телеграм-канале.

Ранее Ксения Собчак подколола Тину Канделаки, которая опубликовала новый лук и подписала: «Когда твои луки действуют наповал».

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В ответ Собчак написала: «Да чего скромничать-то. Я бы даже сказала на лесоповал».

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