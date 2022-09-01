Ксения Собчак посмеялась над гетеросексуальностью Владимира Соловьева

Она вспомнила о скандале, который случился в одном из лицеев Екатеринбурга несколько месяцев назад. На Первое сентября там звучали только патриотические песни.

«Первое сентября в лицее № 12 города Екатеринбурга, где в начале лета был поставлен танец лично против гетеросексуальности Владимира Соловьева, учли на всякий случай вообще все», — заявила Собчак.

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Напомним, что ЛГБТ-танец, исполненный учениками гимназии в Екатеринбурге, получил широкий общественный резонанс. Владимир Соловьев был одним из тех, кто особенно рьяно призывал наказать всех виновных в этой истории.