Ксения Собчак перестала скрывать округлившийся животик

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак пока воздерживается от официальных заявлений о беременности.

Но скорее всего, это просто дело времени. Судя по снимкам, которые появляются в Сети, Ксения Собчак готовится подарить наследника своему второму мужу, режиссеру Константину Богомолову.

На днях Ксения Собчак вышла в свет в платье, которое не смогло скрыть ее изменившихся форм. Наряд подчеркнул характерную для будущих мам округлость в районе чуть ниже талии.

А когда во время недавнего интервью с Евгением Цыгановым камера несколько раз показывала крупным планом лицо Ксении Собчак, не увидеть перемен в нем было невозможно. Легкая отечность и круглые щечки свидетельствовали о том, что перед нами — беременная женщина.