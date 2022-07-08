Ксения Собчак перестала скрывать округлившийся животик

Для многих беременность Ксении Собчак — уже очевидный факт.
Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Global Look Press

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак пока воздерживается от официальных заявлений о беременности. 

Но скорее всего, это просто дело времени. Судя по снимкам, которые появляются в Сети, Ксения Собчак готовится подарить наследника своему второму мужу, режиссеру Константину Богомолову.

На днях Ксения Собчак вышла в свет в платье, которое не смогло скрыть ее изменившихся форм. Наряд подчеркнул характерную для будущих мам округлость в районе чуть ниже талии.

А когда во время недавнего интервью с Евгением Цыгановым камера несколько раз показывала крупным планом лицо Ксении Собчак, не увидеть перемен в нем было невозможно. Легкая отечность и круглые щечки свидетельствовали о том, что перед нами — беременная женщина.

 Ксения Собчак не смогла скрыть изменившиеся формы. Фото: соцсети

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Напомним, это не первое фото, спровоцировавшее слухи о беременности Ксении Собчак. На днях звезда публиковала в микроблоге снимок в платье-комбинации, под которым тоже отчетливо просматривался живот.

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