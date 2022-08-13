Ксения Собчак озвучила прозвище Владимира Соловьева

Она поделилась материалом, в котором Владимир Соловьев намекает на крышевание Ксении Собчак в кругах власти. По его мнению, именно поэтому светская львица до сих пор находится на свободе.

«Колобок в доме», - прокомментировала данную публикацию Ксения Собчак.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что Ксении Собчак необходимо покинуть Россию. Поводом стали последние заявления светской львицы относительно ситуации в мире.