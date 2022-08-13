Ксения Собчак озвучила прозвище Владимира Соловьева

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» озвучила прозвище телеведущего Владимира Соловьева, с которым у нее крайне напряженные отношения.
Она поделилась материалом, в котором Владимир Соловьев намекает на крышевание Ксении Собчак в кругах власти. По его мнению, именно поэтому светская львица до сих пор находится на свободе.
«Колобок в доме», - прокомментировала данную публикацию Ксения Собчак.
Ранее Владимир Соловьев заявил, что Ксении Собчак необходимо покинуть Россию. Поводом стали последние заявления светской львицы относительно ситуации в мире.