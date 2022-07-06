Ксения Собчак отказалась обращаться в Следственный комитет из-за оскорблений Сабурова

Сергей Миронов после публичных оскорблений Ксении Собчак Нурланом Сабуровым, который сравнил ее с лошадью и выразился матом, предложил Следственному комитету заняться этим делом. И проверить выступления комика.

Однако Ксения Собчак отказалась от помощи Следкома. «Мне претит полиция мыслей», — высказалась ведущая.

Она добавила, что ей не нужна помощь органов, когда она хочет кого-то поставить на место.

«Пусть занимается преступностью, а не обидками», — сказала Собчак.

По словам знаменитости, люди итак видят, что права она, а не Сабуров.

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