«Ксения сцеживает молоко»: Сябитова рассказала, как становится мамой для внучки

Роза Сябитова рассказала, что часть материнских забот о новорожденной внучке Мирославе взяла на себя. Благо — живет телесваха пока в одном доме с молодыми. Напомним, малышка появилась на свет около месяца назад.

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По словам Розы Сябитовой, внучка относится к активным детям. Ночью она просыпается три раза и плачет, призывая маму покормить ее и поменять подгузники.

Чтобы дочь хоть немного выспалась, утром Роза Сябитова подменяет ее и полностью берет заботу о ребенке на себя.

«Ксения сцеживает, оставляет нам молоко, а я ее кормлю, пеленаю, гуляю, внучка очень любит коляску. А я теперь работаю водителем коляски», — рассказала ведущая.

Источник: tnzvezdy.ru.